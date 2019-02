Grote boom waait op hoeve in Pittem

Pittem - De felle wind veroorzaakte zaterdagmiddag grote schade aan een oude hoeve in Pittem. Een grote Canadese populier viel er om en beschadigde de gevel en een schoorsteen.

Door een rukwind ontwortelde de dikke boom helemaal. Hij viel daarbij gedeeltelijk op de hoeve in de buurt van de Egemse Veldekens. De hoek van het huis en de schoorsteen moesten eraan geloven. De brandweer kwam ter plaatse om het gat in de gevel regen- en winddicht te maken. Een boomsnoeier zou het gevaarte weghalen. De bewoonster zal wellicht de nacht elders moeten doorbrengen want ze heeft geen verwarming meer.