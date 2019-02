72 doden in India door illegaal gestookte alcohol

In het noorden van India is het aantal doden na het drinken van illegaal gestookte alcohol al opgelopen tot 72. Dat deelden de bevoegde autoriteiten in de aanpalende deelstaaten Uttar Pradesh en Uttarakhand zaterdag mee. De politie arresteerde een dertigtal mensen, onder hen veel zwarthandelaren.

Honderden liter van het illegaal gestookte goedje werden in beslag genomen. Bovendien werden meer dan 30 ambtenaren wegens nalatigheid of betrokkenheid bij de handel voorlopig geschorst, onder hen ook tien politieagenten.

De getroffen bewoners van een dorp hadden donderdag illegaal gestookte alcohol gedronken. De politie gaat ervan uit dat alle alcohol afkomstig is van een en dezelfde bron.

Het drinken van illegaal gestookte alcohol is in India wijdverbreid. Die wordt veel goedkoper verkocht dan geïmporteerde alcoholische dranken en gevestigde Indiase merken. Telkens opnieuw wordt de drank met industriële alcohol of andere substanties gemengd, die tot zware vergiftigingen kunnen leiden. Volgens officiële cijfers sterven in India jaarlijks een duizendtal mensen aan het drinken van illegale alcohol.