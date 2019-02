“Helse” politieachtervolging door hele stad Antwerpen: snelheden tot 200 km/u, bestuurder gearresteerd

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft zaterdagnamiddag na een “helse achtervolging” door de hele stad een autobestuurder gearresteerd die was weggevlucht van een controle op de A12.

De bestuurder van een Peugeot met Franse nummerplaat vluchtte rond 15.30 uur weg van een politiecontrole op de A12 in Berendrecht. Met snelheden tot 200 kilometer per uur scheurde de man over de Antwerpse ring, politievoertuigen in zijn zog. Hij verliet de snelweg aan de afrit-Zuid, om via het justitiepaleis de Amerikalei op te rijden en vervolgens de Mechelsesteenweg te nemen.

De Antwerpse politie zette met veel manschappen de achtervolging in. Er werd ook een politiehelikopter ingezet. In de wijk Zurenborg, op het kruispunt van de Waterloostraat met de Guldenvliesstraat, kwam het voertuig tot stilstand tegen een container. “De bestuurder kon worden overmeesterd en werd gearresteerd”, bevestigt de Antwerpse politie.

Waarom hij op de vlucht sloeg, is voorlopig onduidelijk.