Bert Anciaux zet stap terug en past voor lijsttrekkerschap SP.A bij Vlaamse verkiezingen

/ Brussel / Antwerpen - Bert Anciaux zal de Brusselse SP.A-lijst voor het Vlaams Parlement niet trekken. Hij wil plaats maken voor vernieuwing.

“De laatste dagen ging ik op zoek naar jonge fantastische vrouwen om eerste opvolger te staan, zodat ik binnen enkele jaren met opgeheven hoofd zou kunnen weggaan”, schrijft hij op zijn Facebook-pagina. “Maar waarom doe ik dat nu dan niet? Alsof er vandaag geen schitterende, gedreven en geloofwaardige jonge vrouwen rondlopen? Door nu een stap terug te zetten, geef ik hen nu de kans te vechten voor de jongeren in de stad, voor meer sociale rechtvaardigheid.”

Brussels Parlementslid Hannelore Goeman volgt hem op als lijsttrekker. SP.A heeft begrip voor de keuze. “We willen Bert bedanken voor zijn inzet en we hebben begrip voor zijn keuze”, zegt woordvoerder Conner Rousseau. “Het is duidelijk dat hij de jeugd een kans wil geven. Hannelore is een gedreven, jong talent. Met haar erbij zijn nu acht van onze dertien lijsttrekkers vrouwen.”

Anciaux wil zich wel beschikbaar houden voor de campagne.

“Ik had ongelooflijk zin in die Europese campagne, maar deze kans mag ik niet laten liggen”, reageert Goeman dan weer. “Ik zal me volledig inschrijven in de gewestcampagne van one.brussels en trek met een open vizier en een open lijst naar de kiezer. Speerpunten worden de kwaliteit en capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de grote vraag naar goede zorg, of het over kinderopvang of ouderenzorg gaat.”

Ook Antwerpse lijsten goedgekeurd

Het provinciaal congres van de Antwerpse SP.A-afdeling keurde in Turnhout dan weer haar kieslijsten goed. De topplaatsen van beide lijsten waren al bekend: Caroline Gennez en Yasmine Kherbache trekken respectievelijk de Vlaamse en de federale lijst. Antwerps schepen Jinnih Beels duwt de Vlaamse lijst. De lijst van opvolgers wordt geduwd door Christine Van Broeckhoven, moleculair biologe en expert op vlak van dementie en alzheimer.

“Ik ben bijzonder trots op ons divers team waarbij ervaring en sterke vernieuwing hand in hand gaan”, zegt Caroline Gennez. “Met veel overtuiging gaan we schouder aan schouder campagne voeren.”

De federale lijst wordt geduwd door Antwerps schepen Tom Meeuws en milieuambtenaar Erik de Bruyn. Peter Raats, de vroegere districtsburgemeester van Berchem, duwt de opvolgerslijst. Yasmine Kherbache kijkt naar eigen zeggen uit naar de campagne. “De mensen op onze lijsten komen van uiteenlopende achtergronden en zijn toch bijzonder complementair.”