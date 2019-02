Nog vier vierkante kilometer onder controle, maar “eindstrijd tegen ISIS in Syrië is begonnen”

“Wij hebben de beslissende strijd gelanceerd om de terroristen van ISIS te elimineren”, aldus Mustefa Bali, een woordvoerder van de Democratische Syrische Strijdkrachten, zaterdag op Twitter.

After saving more than 20K civilians from IS-held area and ensuring their safety in nearby camps, #SDF started to move on to the last village remaining under jihadists’ control in N. Syria. Village of Baghuz, which is the only remaining #ISIS pocket, will be cleared soon.