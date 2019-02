Familie probeert uitzending van omstreden documentaire over Michael Jackson tegen te houden

Michael Jackson met Wade Robson, één van de twee getuigen in de nieuwe documentaire Foto: if

De familie van Michael Jackson wil niet dat de omstreden documentaire ‘Leaving Neverland’ op de tv-zender HBO uitgezonden wordt. De nabestaanden van de overleden zanger willen rond de tafel zitten met de Amerikaanse zender en leggen in een 10 bladzijden lange brief uit dat de documentaire, waarin getuigd wordt over kindermisbruik door de King of Pop, gemaakt is met “twijfelachtige methodes”. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift The Hollywood Reporter.

In de film getuigen twee mannen, Wade Robson en Jimmy Safechuck, uitgebreid over de manier waarop zij als kind door de King of Pop verwend, verleid en seksueel misbruikt werden. De documentaire werd gemaakt door de Britse cineast Dan Reed, die eerder vooral films maakte over misdaad en terreur, en een Bafta-award won voor zijn documentaire ‘The Paedophile Hunter’.

Documentairemaker Dan Reed met Wade Robson (links) en James Safechuk (rechts) Foto: Taylor Jewell/Invision/AP

‘Leaving Neverland’ ging op 25 januari in première op het Sundance Film Festival en deed meteen heel wat stof opwaaien. De nabestaanden van Jackson veroordeelden de documentaire nog voor de eerste vertoning. De première werd bijgewoond door Robson en Safechuck. De twee mannen kregen een staande ovatie, maar ook bedreigingen van Jackson-fans. Andere fans vonden dan weer dat ze hun mening over Jackson moesten herzien, misschien niet als artiest, maar wel als mens.

HBO zou de documentaire normaal op 3 en 4 maart uitzenden, maar daar willen de nabestanden van de zanger dus een stokje voor steken. De Amerikaanse tv-zender liet al verstaan dat hij de documentaire gewoon wil uitzenden zoals gepland.

Ook Canvas heeft de uitzendrechten verworven van ‘Leaving Neverland’. De vier uur durende documentaire wordt in de loop van de maand maart in twee afleveringen uitgezonden op de VRT-zender.