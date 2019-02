Gevangene probeert te ontsnappen via vals plafond, maar dat verloopt totaal niet zoals gepland

Een ontsnappingspoging van de 28-jarige Blaze Ayers verliep maandag totaal niet zoals hij in gedachten had. De man trachtte via een vals plafond uit de gevangenis van Jackson County in de Amerikaanse staat Indiana te glippen. Zijn poging ging al snel de mist in: het plafond kon zijn gewicht niet dragen, waardoor hij prompt naar beneden viel en werd overmeesterd door enkele cipiers.