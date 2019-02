Een gedetineerde die genoot van een uitgaansvergunning van 36 uren voor medische raadpleging is zaterdag omstreeks 2 uur in Beauraing opgepakt voor diefstal. Dat meldt het parket van Namen.

De man handelde volgens een vast stramien: hij sloeg het raam van een geviseerde woning in. Als er geen reactie van de bewoners volgde, brak hij in en roofde voorwerpen. Bij zijn arrestatie was hij in het bezit van spullen van twee eerdere inbraken. De man zat overigens opgesloten voor gelijkaardige feiten.