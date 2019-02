Hamdi Harbaoui (34) tegen Anderlecht op jacht naar zijn 100ste goal: “Toch was er een coach die mij in de verdediging wou”

Dat moet lukken: Hamdi Harbaoui kan zondag zijn 100ste goal in de Belgische eerste klasse maken. Juist op Anderlecht, met Udinese de enige club waar hij even geen goalmachine meer was. De “beste spits in de box van het land” praat open en bloot over ziel en vakmanschap van de topschutter. En over Anderlecht en Zulte Waregem natuurlijk.