COLUMN. Dijkshoorn: “Als ik Mujangi Bia was geweest, had ik het wel geweten"

Ik vind het jammer dat Lokeren-trainer Glen De Boeck heeft gereageerd op het incident met Geoffrey Mujangi Bia. Geoffrey werd eerder deze week weggestuurd nadat hij een stoel tegen een koffieautomaat had gegooid. Het is niet erg journalistiek, dat begrijp ik, maar ik wil eigenlijk helemaal niet weten hoe dat precies is gegaan. Het is veel fijner om dat zelf te bedenken.