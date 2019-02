Dochter McCain vergeeft het Ivanka Trump niet dat ze naar begrafenis van haar vader kwam: “Onbegrijpelijk”

Meghan McCain, de dochter van de overleden Amerikaanse senator John McCain, heeft in een interview zwaar uitgehaald naar presidentsdochter Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner. McCain zal het hen naar eigen zeggen nooit vergeven dat het echtpaar aanwezig was op de begrafenis van haar vader.

McCain deed haar uitspraken donderdagavond in de talkshow van Stephen Colbert. Daar beschreef ze haar shock toen ze Ivanka Trump en Jared Kushner de begrafenis van haar vader in de nationale kathedraal in Washington op 1 september zag binnenlopen. “Ik had toen al ruzie met de Trumps, en zij moesten mij ook nooit hebben, aldus McCain. “Ik vind het onbegrijpelijk dat ze aanwezig wilden zijn. Ik zou willen dat ze ervoor gekozen hadden dat niet te doen, uit respect voor mij. Mijn familie had volgens mij toch heel duidelijk gemaakt dat de Trumps niet welkom waren: mijn vader was voor zijn dood al heel duidelijk geweest over de afstand tussen hen en ons. Dus was ik zeer verrast dat ze er toch waren. Dat zal ik nooit vergeten.”

Video: YouTube

“Ik werd er ongemakkelijk van, en ik hoop dat dat voor hen ook het geval was”, verwees McCain vervolgens ook naar de kritiek die ze uitte op president Trump in haar afscheidsspeech aan haar vader. Daarin bekritiseerde ze scherp de “goedkope retoriek van mannen die nooit het offer zouden maken dat haar vader had gemaakt”.

Video: YouTube

Vete

Senator John McCain overleed vorig jaar in september aan hersenkanker. Hij had voor zijn begrafenis al de wens uitgesproken dat president Trump niet aanwezig zou zijn op zijn begrafenis.

De vete tussen de twee dateert uit de presidentiële campagne van 2016, waarin Trump McCain bekritiseerde omdat hij gevangengenomen werd tijdens de Vietnamoorlog. McCain nam later wraak door in een cruciale stemming over het afschaffen van Obamacare in de Amerikaanse Senaat tegen te stemmen, een pijnlijke nederlaag voor Trump.