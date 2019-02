Hilarisch moment op persconferentie Pep Guardiola: “Zit Benjamin Mendy in Hong Kong? Ik dacht in Barcelona”

Guardiola's hilarious/sweary reaction to news Mendy might be in Hong Kong pic.twitter.com/tMCFHPS1Pt

Pep Guardiola gaf vrijdag een persconferentie, in aanloop naar de topper tegen Chelsea van zondag . Daar vroeg een journalist of het klopte dat Benjamin Mendy in Hong Kong zat. Guardiola schrok zich een hoedje. “Hong Kong? Ik dacht in Barcelona.”

Flankverdediger Mendy is geblesseerd en trok voor de behandeling daarvan naar Barcelona. De Fransman postte vrijdagochtend echter een foto op de story van zijn Instagram dat hij zich in Hong Kong bevond. Een opmerkzame journalist legde dat voor aan Pep Guardiola. Die was echter niet op de hoogte. “Mendy is in Barcelona”, antwoordde hij eerst. Toen de man in kwestie vertelde wat hij had gezien op de sociale media, schoot Guardiola in de lach. “Wow dat wist ik niet. F*ck, hij is een gelukzak”, aldus een goedgezinde coach.

Moet hij dan niet bij de ploeg zijn, vroeg de journalist zich af. Guardiola dribbelde handig rond de vraag heen. “Eerder zei hij dat een dag naar Parijs ging, maar Hong Kong is een pak verder. Ik weet het niet. Ik moet eens Instagram installeren, geloof ik”, aldus een lachend Guardiola. “Ik weet het echt niet. Weet jij het?”, vraagt hij dan plots aan de woordvoerder van Man City. Die licht al een tipje van de sluier. “Het was een post op Instagram, maar het is niet zeker of hij daar effectief is”. Waarna Guardiola nog wel even de puntjes op de i zet. “Het zou niet oké zijn als hij echt in Hong Kong is.”

Het verhaal ging een eigen leven leiden, op Instagram werd lustig een aangepast versie van ‘Waar is Wally’ gedeeld, met een foto van Mendy op geplakt. De verdediger deelde de posts van onder meer Barcelona-speler Ousmane Dembélé lustig op zijn eigen pagina.

Zaterdag raakte het mysterie dan plots opgehelderd. “We hebben hem gevonden”, postte ploegmaat Kyle Walker trots. Mendy was terug op de club en informeerde de wereld zelf even dat het allemaal maar een grap was. Hij zal ook effectief aanwezig zijn tijdens de match tegen Chelsea. Ten huize Guardiola weerklonk een zucht van opluchting.