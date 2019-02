Sander Vandecapelle en Bea Knaepen trekken PVDA-lijsten in Vlaams-Brabant

De PVDA heeft zaterdagavond voor meer dan 200 leden en sympathisanten haar Vlaams-Brabantse lijsttrekkers voor de komende Vlaamse en federale verkiezingen voorgesteld. Sander Vandecapelle (31), voorzitter van de extreemlinkse partij in Vlaams-Brabant, trekt de lijst voor het Vlaams Parlement, Bea Knaepen (63) die van de Kamer.

“Met hen kiest de PVDA heel bewust voor twee persoonlijkheden die nog geen beroepspolitici zijn, maar met hun beiden voeten op het terrein staan”, zegt woordvoerder en federaal parlementslid Raoul Hedebouw.

Bea Knaepen

Bea Knaepen (63) was jarenlang vakbondsafgevaardigde in het metaalbedrijf Bosch in Tienen en is mama van 3 kinderen en 1 pleegkind, en grootmoeder van 5 kleinkinderen. “Ik zet mijn engagement nu verder in de PDVA”, zegt ze. “Als mama en oma ben ik ook trots op de kinderen die al vijf weken lang betogen. Ze hebben gelijk dat ze een klimaatplan eisen dat wars is van alle winstbejag. We moeten onze samenleving socialer maken, een samenleving maken waar menselijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid echt iets betekenen.”

Naast de toekomst van de planeet zijn koopkracht en goede pensioenen speerpunten voor de lijsttrekster voor de Kamer.

Sander Vandecapelle

Haar collega-lijsttrekker voor het Vlaams Parlement ziet in het klimaatdebat drie kampen: “Je hebt de klimaatontkenners, zoals de N-VA, die mensen bang maken voor veranderingen en taksen, je hebt de blauw-groene as van Rutten en Almaci, de de factuur willen doorschuiven naar de gezinnen maar de 300 meest vervuilende multinationals buiten schot houden. En je hebt het derde kamp, dat duidelijk zegt dat het kapitalistische systeem in oorlog is met het klimaat”, schetst Vandecapelle het politieke klimaat. “Wij pleiten voor een klimaatinvesteringsbank, het doen betalen van de 300 multinationals en gratis openbaar vervoer.”

Ook investeringen in duurzame stroom, warmtenetten in publieke handen en een verhoging van het mimimumloon naar 14 euro per uur staan op de lijst met strijdpunten.