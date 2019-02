Hartverscheurend: dierentuinbezoekers zien hoe gepeste mensaap het erg zwaar te verduren krijgt bij soortgenoten

Bili, een bonobo die verblijft in een dierentuin in het Duitse Wuppertal, gaat momenteel door een erg zware periode. De elfjarige aap wordt er om de haverklap op agressieve wijze aangevallen door zijn soortgenoten. Recent opgedoken videobeelden tonen hoe de bonobo zich ter verdediging zo klein mogelijk maakt, terwijl quasi alle andere apen in het verblijf het op hem hebben gemunt. Tot ongeloof bij de bezoekers van de zoo.

Bili heeft er al een woelig leven opzitten. De bonobo werd geboren in het Engelse Leicestershire, maar werd al snel verstoten door zijn moeder. Na vervolgens even in Frankfurt te hebben verbleven, kwam de mensaap in Wuppertal terecht. Maar ook daar lijkt de bonobo nauwelijks rust te hebben gevonden. Hij wordt er regelmatig geslagen en zelfs gebeten door zijn soortgenoten.

Een video van een geschokte bezoeker bracht nu een van die aanvallen in beeld. “Na enkele dagen van stilte, gebeurde deze ‘aanval’ vanuit het niets”, aldus de maker van het filmpje. “En deze keer deed bijna de hele groep mee.” De dierentuin zelf lijkt niet meteen van plan om in te grijpen. “Deze taferelen zijn natuurlijk niet leuk om te zien. Maar het maakt deel uit van de integratie van een aap bij de troep.”

Dierenbeschermingsorganisaties zijn het daar echter niet mee eens. Zo zou Bili volgens hen zware trauma’s hebben opgelopen sinds hij in de Duitse zoo verblijft. Een petitie die vraagt om een overplaatsing van de bonobo, werd al door meer dan 270.000 mensen ondertekend.

