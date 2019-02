Lokeren-spits krijgt flinke bierdouche nadat hij Antwerp-fans uitdaagt

Marko Miric was één van de helden van Lokeren in de stuntzege (2-1) tegen Antwerp. De Servische aanvaller scoorde het tweede doelpunt voor Lokeren, maar moest even later geblesseerd vervangen worden. Toen hij langs de zijlijn het veld verliet daagde Miric de Antwerp-fans uit met een handje achter het oor. Dat kwam hem op een stevige bierdouche te staan.