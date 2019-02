Verhulst redt Lokeren met twee prachtige saves

Dat Lokeren zaterdagavond kon winnen van Antwerp (2-1) had het voor een groot stuk te danken aan doelman Davino Verhulst. Die pakte tegen de Great Old uit met enkele knappe reddingen. Vooral zijn save op de kopbal van Mbokani in de 72e minuut was fabuleus (zie video) boven). Twintig minuten eerder had Verhulst ook al Didier Lamkel Ze met een prima parade van een treffer gehouden (zie video onder).