Mexico na Syrië gevaarlijkste land voor journalisten: presentator doodgeschoten

Beelden van de moord op een andere journalist in Mexico in mei van vorig jaar Foto: EPA-EFE

Een Mexicaanse radiojournalist is zaterdag doodgeschoten. Dat maakte het parket bekend in een mededeling. Het is al de tweede journalist die in 2019 werd vermoord in het land, dat bekend staat als een van de gevaarlijkste voor journalisten.

Jesus Ramos Rodriguez stierf “aan verwondingen veroorzaakt door een vuurwapen”, klinkt in de mededeling van het parket van de staat Tabasco. Er is een onderzoek geopend.

De moord vond zaterdagochtend plaats in een restaurant. Er werden meer dan acht kogels gevuurd, volgens eerste getuigenissen. De schutter zou uit zijn voertuig zijn gestapt en meteen naar de zaak gegaan zijn waar de journalist zat voordat hij het vuur opende, meldt de krant El Universal.

De journalist presenteerde volgens lokale media al meer dan twintig jaar het journaal op de zender “99.9 FM”.

Op 21 januari maakten de autoriteiten bekend dat journalist Rafael Murua Manriquez, directeur van een gemeenschapsradiozender, werd vermoord in de deelstaat Baja California in het noordwesten van het land. Volgens El Universal had de journalist gezegd dat hij werd lastiggevallen en bedreigd.

Mexico is na Syrië het gevaarlijkste land voor de pers. Daar werden volgens Reporters zonder Grenzen sinds 2000 al meer dan 100 journalisten gedood. In 2018 werden 10 journalisten vermoord in verschillende delen van het land. De overgrote meerderheid van deze moorden blijft ongestraft.