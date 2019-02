Jongetje van 6 de keel overgesneden voor ogen van moeder, golf van verontwaardiging op sociale media

Een jongen van 6 is vorige week in Medina in Saudi-Arabië voor de ogen van zijn moeder door een taxichauffeur de keel overgesneden.

De moeder had samen met haar zoontje Zakaria Al-Jaber een taxi genomen op weg naar het graf van profeet Mohammed. Op een bepaald moment stopte de taxichauffeur, stapte die uit en sloeg hij een glazen fles kapot. Met een van de scherven van die fles, sneed hij plots de keel van de jongen van 6 over. Volgens ooggetuigen heeft de moeder nog geprobeerd de taxichauffeur tegen te houden, maar dat lukte niet. Ze stuikte in shock in elkaar.

Een toegesnelde politieagent kon de chauffeur uiteindelijk wel wegtrekken van bij Zakaria, maar tevergeefs. De jongen stierf ter plaatse.

Wat de taxichauffeur bezield heeft, is niet duidelijk. Volgens sommige lokale media was de chauffeur psychisch gestoord. Maar mogelijk gaat het ook om een haatmisdrijf en was de moord religieus gemotiveerd. In Saudi-Arabië is er namelijk een sjiitische minderheid waar vaak geweldmisdrijven tegen gepleegd worden. Volgens sommige media heeft de taxichauffeur de jongen aangevallen nadat hij te weten kwam dat de twee tot die minderheid behoren.

Wat er met de dader gebeurd is, is niet bekend.

Op sociale media is er heel wat ophef over de moord. Honderden mensen delen de foto van Zakaria onder de hashtag #JusticeForZakaria als steunbetuiging voor de moeder.

Saying my name will not be easy in any era, in any century, nor in any time



-Imam Ali ?#JusticeForZakariya



pic.twitter.com/wrRQIITbPC — sughra (@sughrie) February 7, 2019