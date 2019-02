Niet Telenet of Proximus, maar dit bedrijfje kan 5G in Vlaanderen (per toeval) aanbieden

De veiling voor het radiospectrum voor supersnel 5G-internet zit hopeloos vast in een politieke bouillabaisse. Toch is er een Vlaams telecombedrijf dat er binnenkort wel mee kan starten. Omdat het, toevallig, het juiste spectrum gekocht heeft.

Niet de grote jongens Proximus, Telenet en Orange zullen als eerste het mobiele internet van de volgende generatie aanbieden. Wel het Brugse telecombedrijf Citymesh. "Wij zijn de enige speler met toegang tot de 5G-band", zegt Mitch De Geest, co-oprichter en ceo.

In 2015 kocht Citymesh radiospectrum van telecomregulator BIPT. Frequenties die voordien werden gebruikt voor de nooit succesvol geworden WiMax-technologie. Citymesh baatte vooral wifi-hotspots in steden uit en wilde de frequenties gebruiken om zijn wifi-installaties op het internet aan te sluiten zonder via kabels van Proximus of Telenet te moeten gaan. Het BIPT organiseerde een marktbevraging. "Maar Proximus, Telenet en Orange waren niet geïnteresseerd", zegt De Geest. Hij kreeg het spectrum voor tien jaar.

Eind 2017 besliste Europa dat die specifieke radiogolven, ‘band 42’ op 3,5 Ghz, de voorkeur kregen om 5G op uit te rollen. Plots had Citymesh goud in handen: een stuk van het felbegeerde 5G-spectrum waar de grote telecomjongens nu op azen, maar dat door het uitstel van de veiling voorlopig buiten bereik blijft.

Op dezelfde manier kreeg ook het Waalse bedrijf Gridmax een stuk van ‘band 42’, maar dan voor enkele landelijke gebieden in Wallonië.

Zelfrijdende heftrucks

"Wij bouwen nu 4G-netwerken in de 5G-band die we, wanneer de apparatuur er is, kunnen upgraden naar 5G door alleen onze antennes te vervangen", zegt De Geest. Citymesh levert geen diensten aan particulieren, maar private netwerken aan bedrijven die met 5G processen willen aansturen. Denk aan robots in fabrieken, zelfrijdende heftrucks of het traceren van containers in havens. In tegenstelling tot doemberichten is 5G voor de industrie wél al mogelijk, stelt Citymesh.

Citymesh wil echter niet de vierde commerciële speler op de consumentenmarkt worden. "We hebben de oefening gemaakt, maar het zou erg moeilijk zijn om voet aan wal te krijgen", klinkt het. "Die markt is verzadigd."

Citymesh heeft alleen een licentie om de 5G-band te gebruiken aan de kust, in Brugge, Gent en Antwerpen en hun randgemeenten, en Brussel. Het wil dat gebied uitbreiden om het gros van Vlaanderen te dekken. Het BIPT stelt volgens De Geest dat die uitbreiding via de befaamde uitgestelde veiling moet worden geregeld. Citymesh zegt dat het contractueel recht heeft op zo’n uitbreiding, en juridische acties niet uitsluit om die uitbreiding af te dwingen.