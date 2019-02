Wansmakelijke fans die spotten met vliegtuigramp Sala aangehouden, club belooft streng op te treden

LEES OOK. Respectloze Southampton-fans spotten met dood van Emiliano Sala, stadionverbod dreigt

“We kunnen bevestigen dat twee fans worden vastgehouden en verhoord”, liet Southampton weten in een persbericht. “Zo’n gedrag heeft geen plaats in het voetbal. We tolereren dit niet. We zullen met de politie samenwerken om deze individuen te identificeren en te straffen.”

Southampton Football Club ladies and gentlemen.



Not one fan felt the need to put this absolute brain dead “human being” in his place for mocking Cardiff City’s Emiliano Sala who was obviously killed in the airplane accident.



An individuals actions, which the others allowed. pic.twitter.com/QN5Stu5lo3