Standard reageert op “supporters” die Anderlecht-fans en zelfs ziekenwagen aanvielen: “Dit keuren we ten zeerste af”

Halle - Standard heeft het gedrag van enkele van zijn “supporters” (bewust tussen aanhalingstekens) veroordeeld. Hooligans van de Luikse voetbalclub hadden zaterdagvoormiddag supporters van RSC Anderlecht aangevallen in Halle. Drie amokmakers zijn opgepakt en bestuurlijk aangehouden. Toen een ziekenwagen ter plaatse kwam om de gewonden van die aanval te verzorgen, werden ook de ambulanciers het doelwit van de hooligans. “We keuren deze incidenten, die blijkbaar uitgelokt werden door enkele individuen, ten zeerste af”, klinkt het.

“Blijkbaar uitgelokt”

Standard keurt het gedrag van zijn “supporters” (bewust tussen aanhalingstekens) af op zijn website:

“Standard vernam via bepaalde media het nieuws over de incidenten van zaterdag in Halle (Vlaams-Brabant) waarbij personen zouden geïdentificeerd zijn als “supporters” van onze club. We keuren deze incidenten, die blijkbaar uitgelokt werden door enkele individuen, ten zeerste af. Ze schaden het imago van onze club waarvan ze beweren supporter te zijn, maar ook het imago van onze talrijke sympathisanten die zichzelf helemaal niet herkennen in dergelijk betreurenswaardig gedrag.”

Anderlecht onderzoekt juridische stappen

Ook Anderlecht reageerde al op de incidenten: “De club veroordeelt de aanval waarvan een deel van onze fans vandaag slachtoffer zijn geweest. We wensen veel sterkte aan de slachtoffers en onderzoeken welke juridische stappen we zullen ondernemen.”

Doelman Thomas Didillon stak de Anderlecht-fans een hart onder de riem:

Foto: instagram

Eetfestijn loopt uit de hand

Een vereniging van RSCA-supporters hield zaterdag in een feestzaal in Halle een eetfestijn. Daar doken echter ook aanhangers van Standard Luik op, die de aanwezigen met stokken te lijf gingen.

“Wij hebben rond 11.15 uur een oproep gekregen voor een grote vechtpartij, aan een feestzaal vlakbij de Don Bosco-kerk in Halle”, zegt commissaris Steven De Rycke van de politiezone Zennevallei. “Het ging om een eetfestijn van supporters van RSC Anderlecht waarop ook een aantal supporters van Standard Luik zijn afgekomen. Die groep bestond volgens sommigen uit een 30-tal personen, anderen hebben het over een 40-tal personen, die amok zijn beginnen maken in de feestzaal.”

Zelfs ziekenwagen aangevallen

Daarbij raakte één persoon lichtgewond. Die werd naar het ziekenhuis gebracht door een ziekenwagen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West maar dat verliep volgens de brandweer niet zonder slag of stoot. De ziekenwagen was op de terugweg van een andere interventie, toen hij voorbij reed en de gewonde op de grond zag liggen. De ambulanciers maakten daarop rechtsomkeer, om het slachtoffer te kunnen helpen. Net toen ze de gewonde in de ziekenwagen hadden geladen, vielen een 25-tal mensen de ziekenwagen aan. Daarbij werd onder meer een deuk geslagen in het koetswerk van het voertuig. De ambulanciers reden daarop weg en brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis.

De politie was intussen ook ter plaatse gesneld met verschillende ploegen en kon nog drie amokmakers oppakken. Die zijn bestuurlijk aangehouden, voor verstoring van de openbare orde. Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen wie er allemaal betrokken was bij de feiten en welk aandeel iedereen in de feiten heeft.

Nooit eerder op deze schaal

Bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West wordt alvast verbolgen gereageerd op het incident. “Het is niet de eerste keer sinds het bestaan van de brandweerzone, dat we het slachtoffer zijn van een fysieke belaging maar wel voor het eerst op deze schaal”, zegt woordvoerder Alain Habils. “Wij kwalificeren dit gedrag als onaanvaardbaar en veroordelen ten stelligste elk geweld, zowel tegen de orde- als de hulpdiensten. Onze hoofdzorg gaat vanzelfsprekend uit naar onze collega’s, maar we engageren ons als zone ook om op korte termijn in samenspraak met onze stakeholders om structurele acties te nemen die zowel de veiligheid als het veiligheidsgevoel van het personeel verhogen.”