Jongen geslagen en geschopt in Leuvens park: politie onderzoekt de beelden

Leuven - De Leuvense politie onderzoekt een filmpje van een gevecht dat al enkele tienduizenden keren is bekeken op Facebook. Op de beelden is te zien hoe een jongen zwaar aangepakt wordt in het Bruulpark.

“Waarom doet gij zo tegen mij? Vriend, luister”, vraagt een van de vechtersbazen, waarna die de het slachtoffer enkele keren in het gezicht slaat. Ook twee andere jongens mengen zich in het gevecht en schoppen het slachtoffer, een jongen uit Huldenberg, terwijl hij op de grond ligt.

Dries Van Langenhove, oprichter van Schild & Vrienden, deelde het op zijn Facebookpagina. “In een filmpje dat ik net kreeg doorgestuurd is te zien hoe een Vlaamse jongen in elkaar geslagen wordt door een groepje allochtonen en daarbij zelfs schoppen in zijn gezicht krijgt. Deel deze beelden zodat de ogen van de mensen eindelijk opengaan”, schrijft hij erbij.

Het filmpje is volgens Het Laatste Nieuws minstens een week oud. De Leuvense politie neemt de feiten ernstig en vraagt aan de betrokken partijen om zich te melden. “Ambtshalve gaan we dat voorval nakijken en een onderzoek openen. We weten ook niet of hij gewond is of dat het allemaal in scene is gezet”, reageert Marc Vranckx, commissaris van de Leuvense politie.