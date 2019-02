Siamese tweeling sterft tijdens burgeroorlog in Jemen omdat ze het land niet uit konden

Een Siamese tweeling van amper drie weken oud is gestorven in Jemen nadat medische hulpdiensten de jongens niet op tijd uit het oorlogsgebied konden krijgen. De tweeling is zo een slachtoffer geworden van de aanhoudende burgeroorlog.

Door een burgeroorlog van vijf jaar is de medische zorg in Jemen herleid tot een minimum. De artsen hadden de hulpmiddelen niet om Abd al-Khaleq en Abd al-Rahim te behandelen. Al snel besloten ze om de Siamese tweeling te transporteren naar het buitenland, maar dat leek makkelijker gezegd dan gedaan. De jongens met een vliegtuig vervoeren was onmogelijk omdat de luchthaven van hoofdstad Sanaa al vijf jaar gesloten is. Een Saudische organisatie probeerde de tweeling dan nog met auto’s naar het buitenland te brengen, maar alvorens dat geregeld was, stierven de jongens.

