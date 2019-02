Suada (37) blikt na 25 jaar terug op dood van haar klasgenootje Kim: “Die lege stoel in de klas vergeet ik nooit”

Hoe deel je aan 11-jarige leerlingen mee dat hun klasgenootje vermoord is? “We moesten in de rij gaan staan en de meester vertelde ons dat Kim was teruggevonden. Alleen meester Dirk was er om ons op te vangen.” Klasgenote Suada Sejdic vergeet nooit meer hoe ze exact 25 jaar geleden te horen kreeg dat Kim Heyrman vermoord was teruggevonden in het Antwerpse Asiadok.