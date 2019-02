Vader kan ontsnappen aan brand dankzij rookmelder, lichamen van moeder en vier kinderen ontdekt na bluswerken

Illustratie - de brand op de foto is niet de brand in Siberië, noch die van in Lyon Foto: ss

In Siberië in Rusland zijn bij een brand in een woning een moeder en haar vier kinderen om het leven gekomen. Het gezin sliep toen de brand zaterdagnacht ontstond in de regio Novosibirsk. Dat melden de Russische media onder aanhaling van de autoriteiten.

De vader was naar verluidt door de rookmelder wakker geworden en de straat opgelopen om zijn gezin via de ramen te redden. Maar voor de vrouw en de kleine kinderen kwam alle hulp te laat, omdat de rook en het vuur zich te snel verspreidden. De brandweer ontdekte na de bluswerken de vijf lijken.

Kwaad opzet bij brand in Frankrijk?

Ook in Frankrijk kwamen een moeder en kind om door een brand. In de bakkerij op het gelijkvloers van de woning in Lyon was eerst een ontploffing gebeurd, meldde de zender Franceinfo onder aanhaling van de prefectuur. De daaropvolgende brand sloeg over naar de rest van het pand. Vier andere mensen liepen verwondingen op. De politie gaat uit van kwaad opzet.

“De vader vertelde toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht dat de moeder en het kind zich nog op de eerste verdieping bevonden”, zei Jean-Yves Sécheresse, de locoburgemeester aan de zender. Een man sprong uit het raam om zich voor de vlammen te redden. Volgens de eerste vaststellingen was dat de vader. Uit het voorlopig onderzoek bleek dat de explosie mogelijk opzettelijk werd veroorzaakt, meldde het Franse persbureau AFP onder aanhaling van de procureur. Getuigen hadden verklaard dat ze een sterke gasgeur hadden geroken.