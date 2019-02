Tienduizenden demonstranten in Madrid “voor een verenigd Spanje!”

Tienduizenden Spanjaarden hebben zondag in Madrid voor de eenheid van het land en tegen de socialistische minderheidsregering van Pedro Sánchez gedemonstreerd.

De massale bijeenkomst op het centrale Plaza de Colón, waartoe de conservatieve oppositiepartijen en het rechtspopulistische Vox hadden opgeroepen, stond onder het motto “Voor een verenigd Spanje. Verkiezingen nu!”. De organisatoren van het protest verwijten de regering in de eerste plaats te vergevingsgezind te zijn bij de onderhandelingen met de separatistische deelregering van Catalonië.

Foto: AFP

Het plein was in de rood-gele kleuren van de Spaanse nationale vlag gehuld. De mensen scandeerden “Viva España!”. De Spaanse autoriteiten schatten het aantal deelnemers op 45.000. Vele waren met gratis ter beschikking gestelde bussen ook uit andere regio’s van het land naar de hoofdstad gekomen.

Tegen Catalaanse onafhankelijkheid

Drie gerenommeerde journalisten lazen onder luid gejuich van de demonstranten een manifest voor. “We zijn niet langer bereid om verdere concessies te doen aan degenen die ons land willen vernietigen”, zeiden ze verwijzend naar de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. “De eenheid van het land is niet bespreekbaar.”

Sánchez kwam afgelopen juni onder meer met de stemmen van separatistische partijen uit Catalonië aan de macht na een motie van wantrouwen tegen zijn conservatieve voorganger Mariano Rajoy. In het parlement is hij op hun steun aangewezen.

Foto: AFP

Nieuwe verkiezingen

Veel burgers zijn ook boos omdat Sánchez nog geen nieuwe verkiezingen heeft gepland. De 46-jarige socialist liet na zijn ambtsaanvaarding doorschemeren dat hij in de nabije toekomst verkiezingen wilde organiseren, maar noemde toen geen tijdstip.

“Sanchez heeft ons verraden en gezegd dat er verkiezingen zouden komen, maar dat is vandaag nog steeds niet het geval. Nu zal hij naar ons luisteren”, zei de voorzitter van de liberale partij Ciudadanos, Albert Rivera. De afgevaardigden van Ciudadanos stemden in juni in de motie van wantrouwen in het voordeel van Rajoy.