Pieter De Crem (CD&V) wijkt af van partijlijn en twijfelt aan kernuitstap

Minister Pieter De Crem (CD&V) pleit net als N-VA voor ecorealisme en twijfelt aan de haalbaarheid van de kernuitstap. Al wil hij zich zelf niet op de N-VA-lijn zetten: “We willen verzoening tot stand brengen, geen spookrijders zijn”.

In De Zevende Dag op Eén wees minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) Greenpeace en andere extreemlinkse organisaties nog eens met de vinger. Zijn partijvoorzitter, Wouter Beke, had in De Morgen al gezegd dat de klimaatmarsen van spijbelende scholieren gekaapt zijn door extreemlinks. “Je kunt niet ontkennen dat bepaalde extreemlinkse programmapunten duidelijk ook aanwezig zijn bij de klimaatspijbelaars.”

“Al dan niet gewild wordt de publieke opinie verdeeld”, aldus De Crem. “Daarbij worden mensen die niet betogen weggezet als ‘niet begaan met het klimaat’. Maar wij willen net gaan verzoenen en ook de kaart trekken van de mensen die niet zichtbaar zijn in het debat.”

“Ik pleit voor ecorealisme. Als 0,2 procent van de wereldwijde uitstoot door België wordt geproduceerd, dan moeten we als we maatregelen rond het klimaat nemen ook kijken wat andere landen plannen. We mogen niet economisch achteruitgaan. De welvaart van onze gezinnen mag niet achteruitgaan. Met ecorealisme bedoel ik dat iedereen mee moet zijn en dat er geen ecoproletariaat ontstaat.”

Kernuitstap

De minister hekelt ook de hypocrisie rond kernenergie. “In deze discussie, die toch vooral over CO2-uitstoot gaat, mag het debat over kernenergie niet gevoerd worden. Ik wil de schijnheiligheid doorprikken. Kijk naar Duitsland, dat zijn kerncentrales heeft opgegeven maar wel 20 procent van zijn energie uit steen- of bruinkool haalt.”

Nochtans houdt CD&V-voorzitter Beke vast aan de kernuitstap in 2025. “Als er dan voldoende energiebevoorrading is, kan dat voor mij. Maar de indicaties die ik zie, spreken dat tegen.”

Maar is dat ecorealisme dan niet hetzelfde als de plannen van N-VA. “Ik denk helemaal van niet”, zegt De Crem. Hoe het dan precies verschilt, maakte hij wel niet duidelijk. “We willen verzoening tot stand brengen, en geen spookrijders zijn.”