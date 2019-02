Vier doden nadat auto in water terechtkomt in Nederland

Bij een ongeval aan de Berkmeerdijk in het Noord-Hollandse Obdam, waarbij een auto in het water is terechtgekomen, zijn volgens de Nederlandse politie vier mensen overleden. Hoe de auto in het water is geraakt, is nog onduidelijk.

De auto werd zondagmiddag omstreeks het middaguur door een voorbijganger ontdekt en gemeld bij de politie. Het is nog niet te zeggen hoe lang het voertuig op dat moment al in het water lag. De zoekactie door duikers naar eventuele andere slachtoffers is inmiddels afgerond.

De politie bevestigt dat zaterdag melding is gemaakt van de vermissing van vier personen in de regio, waarnaar direct een onderzoek is ingesteld. Of deze vermissing en het ongeval iets met elkaar te maken hebben en of de vermiste personen dezelfde zijn als de geborgen slachtoffers, wordt nog onderzocht.