Colombiaanse media: “Belgische paraglider (53) komt om het leven bij ongeval”

Een 53-jarige Belg zou zaterdag om het leven zijn gekomen bij een ongeval tijdens het paragliden in Colombia. Dat melden Colombiaanse media, maar werd nog niet bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

P. B. (53) was naar verluidt aan het paragliden in het stadje Ansermanuevo, zo’n 150 kilometer ten oosten van de hoofdstad Bogota, toen hij door een krachtige windstoot de controle over zijn parachute verloor, en een val van 200 meter maakte. Hij werd nog naar het ziekenhuis van Santa Ana de los Caballeros gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.