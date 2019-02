Jens Dendoncker helpt mythes over epilepsie de wereld uit: “Nee, wij kunnen onze tong niet afbijten”

Ze kunnen hun eigen tong afbijten. Of: ze zijn bezeten door de duivel. Het zijn maar enkele van de hardnekkige mythes waarmee mensen met epilepsie dagelijks te maken krijgen. Jens Dendoncker (28), peter van de Epilepsie Liga en zelf epilepsiepatiënt, probeert in een nieuwe campagne komaf te maken met die misverstanden.

“Soms denken mensen dat ik een hartaanval krijg. Ik ben al een aantal keer wakker geworden dat ze op het punt stonden mij te reanimeren. Dat is niet gezond voor iemand die helemaal geen hartaanval heeft.” Jens Dendoncker, komiek en presentator van het VTM-programma Hoe zal ik het zeggen?, is al 15 jaar epilepsie­patiënt. Dat mensen een epilepsieaanval niet herkennen, is volgens hem een van de problemen waarmee de aandoening dagelijks worstelt.

In Vlaanderen heeft één op de honderd mensen epilepsie, en toch weten velen weinig over de ziekte. “Vaak gaat het gepaard met een hoop vooroordelen”, zegt professor Paul Boon (UZ Gent), voorzitter van de Epilepsie Liga. “Ze denken dat je bezeten bent door de duivel, dat het geen echte aandoening is of dat het iets psychisch is. Zelfs mijn studenten geneeskunde begrijpen de ziekte niet helemaal. Maar het gaat wel degelijk om een neurologische aandoening.”

Niet naar New York

Jens Dendoncker worstelt er al lang mee en heeft wekelijks aanvallen. Die hebben ook een invloed op zijn professionele leven. Zo kon hij in november niet naar New York om een Emmy in ontvangst te nemen voor Hoe zal ik het zeggen?

Dendoncker zet zijn schouders onder de nieuwe campagne, en probeert samen met professor Boon aan de hand van ludieke filmpjes mensen iets bij te leren over epilepsie. De vier filmpjes beantwoorden met humor enkele serieuze vragen over de ziekte. “Het zijn vooroordelen die mensen met epilepsie bijna dagelijks voorgeschoteld krijgen”, zegt Boon. Vragen zoals: Is epilepsie een zeldzame ziekte? Kan iedereen epilepsie krijgen? Kan iemand tijdens een epileptische aanval zijn tong afbijten? “Je moet eens weten wat mensen allemaal al in mijn mond hebben gestoken tijdens een aanval”, zegt Dendoncker. “Tijdens een aanval kan je je tong niet afbijten, zo gemakkelijk is dat niet. Maar het is wel een mythe die al lang bestaat in België. Hoe dat komt, weet ik niet. In Nederland denkt niemand eraan om iets in je mond te steken.”