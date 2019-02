Recordboete dreigt voor Airbnb in Parijs

Onlineverhuurplatform Airbnb riskeert in Parijs een boete van 12,5 miljoen euro omdat het de regels voor het verhuren van slaapplaatsen zou hebben overtreden. Het bedrijf weerlegt de beschuldigingen.

Volgens de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, respecteert Airbnb de regels niet. Zo dienen particulieren die kamers of woningen verhuren aan toeristen zich te registreren en kan dat voor maximum 120 dagen per jaar. Volgens de burgemeester staan er duizend aanbiedingen op de site die de regels niet respecteren en riskeert Airbnb bijgevolg een boete van 12,5 miljoen euro.

In een reactie zegt Airbnb verscheidene maatregelen te hebben genomen om conform de regels te werken. Nog volgens het bedrijf druisen de regels in Parijs in tegen Europese regelgeving.