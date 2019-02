Bekende voetballer gevonden, dus wordt zoektocht stopgezet: familie van vermiste piloot doet wanhopige oproep

Nu het lichaam van Emiliano Sala is geborgen, lijkt de hele wereld zijn aandacht voor de zaak rond het gecrashte vliegtuigje met de bekende voetballer wel verloren. Tot wanhoop van de familie van David Ibbotson, de pîloot van het vliegtuigje die nog steeds vermist is.

Het vliegtuigje dat Emiliano Sala na zijn miljoenentransfer van het Franse FC Nantes naar zijn nieuwe club Cardiff City moest brengen, crashte op 21 januari in het Kanaal. De officiële zoektocht werd drie dagen later stopgezet, nadat de autoriteiten alle hoop hadden verloren om de twee inzittenden nog levend terug te vinden. Op aandringen van de familie van Sala, en met financiële hulp uit de voetbalwereld, werd twee dagen later toch verder gezocht naar de twee vermisten. Dat resulteerde een week later in de vondst van het wrak, en afgelopen donderdag in de identificatie van het lichaam in het toestel als dat van Sala.

Het wrak kon in tussentijd door de slechte weersomstandigheden nog niet bovengehaald worden, en ook de zoekactiviteiten zijn om dezelfde reden (tijdelijk?) stopgezet. Tot wanhoop van de familie van David Ibbotson. Ook zijn lichaam is drie weken na de fatale crash nog steeds niet teruggevonden.

“Help alsjeblieft om David Ibbotson thuis te brengen”

Om de niet-officiële zoektocht voort te zetten, is echter veel geld nodig. Daarom heeft de familie van Ibbotson een oproep gelanceerd op de website GoFundMe, een internetplatform voor crowdfunding. “Help alsjeblieft om David Ibbotson thuis te brengen en hem het afscheid te geven dat hij verdient”, staat daar te lezen.

”Als familie rekenen we op mensen met een goed hart om ons te helpen de noodzakelijke fondsen bij elkaar te brengen om onze geliefde papa, echtgenoot en zoon te vinden. Als familie proberen we deze tragedie en het verlies van twee fantastische mannen een plaats te geven. Te moeten horen dat de zoektocht nu tot nader order is stopgezet, maakt deze tragische periode voor ons enkel maar erger. Het is een ondraaglijke gedachte dat David zich ergens alleen bevindt. We willen dat hij naar huis komt, zodat we hem zijn laatste rustplaats kunnen geven.”

Zondagmiddag stond de teller al op 137.000 euro, het doelwit is 340.000 euro.