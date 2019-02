Honderden Russische demonstranten de straat op tegen huisarrest van mensenrechtenactiviste

In verschillende Russische steden hebben honderden mensen geprotesteerd tegen het huisarrest van een mensenrechtenactiviste. Een aantal mensen werd gearresteerd, berichtten verschillende Russische media zondag eensluidend.

In Moskou kwamen de deelnemers bijeen voor een wandeling omdat het stadsbestuur een manifestatie had verboden. Enkele honderden mensen namen daar volgens de radiozender Echo Moskwy aan deel. Ook in Sint-Petersburg, Jekaterinenburg aan de Oeral en Kazan in het zuidwesten van Rusland gingen mensen de straat op.

Ze wilden hun solidariteit betuigen met de activiste Anastasia Shevchenko van het mensenrechteninitiatief Open Russia. Volgens Amnesty International staat de coördinator van de beweging in Rostov aan de Don onder huisarrest. “De mensenrechtenactivist is de eerste persoon tegen wie het strafrecht is ingesteld onder de repressieve wet op ongewenste organisaties”, zei Amnesty. Indien ze wordt veroordeeld riskeert ze tot zes jaar cel.