Potjes koken over na Brugse derby: opstootje tussen spelers en staff nadat doelpuntenmaker Cercle-vlag op middenstip plant

Een gemoedelijke Brugse derby eindigde zondag onbeslist. In de extra tijd gingen de poppen al even aan het dansen na een fout van Omolo op Vormer, maar na affluiten liep het helemaal mis. Nadat doelpuntenmaker Irvin Cardona een vlag op de middenstip plantte. Een ietwat vreemde actie aangezien de wedstrijd op een gelijkspel eindigde - en eentje die de Club-spelers niet apprecieerden.

LEES OOK.Club Brugge kan derby tegen Cercle niet winnen, VAR grijpt niet in voor randje-buitenspel bij 2-2-gelijkmaker

LEES OOK.Het harde verdict van onze chef voetbal Ludo Vandewalle voor Club Brugge na derby: “Zo word je geen kampioen”

Club Brugge-speler Dion Cools reageerde als door een wesp gestoken en trapte de vlag weg. Ook Brandon Mechele kwam zich bemoeien, en in een mum van tijd stonden spelers en staffleden van beide teams neus aan neus. Cercle Brugge-coach Laurent Guyot deed intussen zijn uiterste best om de gemoederen te bedaren. Hij leidde Cardona weg van al het gewoel. Ook in de spelerstunnel werd duchtig gediscussieerd tussen beide teams.

Foto: BELGA

Het is overigens niet de eerste keer dat er recent commotie ontstaat omwille van een vlag die op de middenstip geplant wordt. Ruud Vormer deed na de Brugse derby in september (die Club met 4-0 won, nvdr.) immers hetzelfde. Enkele weken geleden liet ook Leandro Trossard (Racing Genk) zich tot zo’n actie verleiden na de gewonnen Limburgse derby op het veld van STVV. Na die wedstrijd ontstonden rellen tussen beide supportersclans.

LEES OOK.SPELERSBEOORDELINGEN. Twee gebuisden bij Cercle maar ook bij Club enkele zwakke schakels in Brugse derby