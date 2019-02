Maggie De Block neemt “inefficiënt” Franstalig toegangsexamen voor artsen onder vuur

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vindt het ingangsexamen dat de Franse Gemeenschap sinds twee jaar organiseert voor kandidaat-artsen en -tandartsen niet efficiënt, en dreigt ermee minder attesten af te leveren voor nieuwe Franstalige artsen. Ze krijgt echter tegenkanting van Senaatsvoorzitter Jacques Brotchi, de geneeskundespecialist van de MR. Maandag overlegt De Block met de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten.

De toegang tot de geneeskundestudies is al decennia een communautaire splijtzwam. Vlaamse politici vragen al lang dat de Franse Gemeenschap een ingangsexamen invoert, zoals dat in Vlaanderen gebeurt, om zo de vooropgestelde artsenquota te respecteren. Twee jaar geleden kwam er uiteindelijk een Franstalig ingangsexamen. Maar volgens minister De Block worden er toch teveel studenten doorgelaten. Ze dreigt ermee om voor de studenten die de voorbije jaren in overtal toegelaten waren minder Riziv-nummers af te leveren. Die attesten zijn nodig om een terugbetaalde geneeskundepraktijk te kunnen beginnen.

MR-specialist Brotchi, zelf neurochirurg, is het niet eens met de stelling van minister De Block dat het ingangsexamen niet goed werkt. “De slaagcijfers in Vlaanderen en die aan Franstalige kant zijn quasi dezelfde”, zegt hij.

Dit jaar zouden er 1.100 studenten geslaagd zijn voor het Franstalige ingangsexamen, terwijl er maar 505 attesten voorzien zijn voor het jaar waarin deze lichting normaal gezien afstudeert. Brotchi relativeert die cijfers: hij schat dat er in 2024 maar een 750-tal afgestudeerden een RIZIV-nummer zullen aanvragen.