Stookolievervuiling in beek in Vichte door lekkende tank in winkelcentrum

Anzegem - In een beek in het West-Vlaamse Vichte is zondagochtend stookolievervuiling vastgesteld. Het goedje is afkomstig van een olietank van winkelcentrum Molecule.

“De vervuiling werd deze ochtend vastgesteld in de Kasselrijbeek”, vertelt burgemeester van Anzegem Gino Devogelaere. “Na enkele uren zoeken bleek het om een lek te gaan in een ondergrondse stookolietank van Molecule. Door de hevige regenval was er water in de tank terechtgekomen waardoor die overliep. Zo is er rode diesel in de beek terechtgekomen.”

De brandweer van zone Fluvia heeft snel een dam gecreëerd om de beek af te sluiten, en een gespecialiseerde firma heeft de olie opgezogen. “Het lek is ondertussen gedicht, maar een deel van het vervuilde water is via de Gaverbeek in de Leie gestroomd”, klinkt het bij de brandweer. “Er ligt wel nog een film op het water, maar door de hevige regenval, de stroming en de wind is de vervuiling al sterk verdund en zal dit verder door de natuur worden afgebroken.”

Maandagvoormiddag zal worden onderzocht of er sprake is van vervuiling in de grachten en op de akkers.