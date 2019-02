Grondwater in Vlaanderen nog steeds niet op peil: vooral Oost- en West-Vlaanderen problematisch

De grondwaterstanden in Vlaanderen staan momenteel op de meeste plaatsen op jaargemiddelde. Slecht nieuws, want in de wintermaanden staan die traditioneel op hun hoogste punt.

Ondanks de overvloedige regenval van de afgelopen weken zijn de waterstanden vooral in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant nog laag. Op sommige plaatsen zelfs “zeer laag”, aldus Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij aan VRT NWS. In Oost- en West-Vlaanderen stegen de waterstanden wel fiks door de regenval.

Ook de komende twee weken wordt veel regen voorspeld. Goed nieuws dus voor de provincies waar het grondwater voor de tijd van het jaar nog te laag staat? “Het is moeilijk om op langere termijn goede voorspellingen te doen”, aldus Smet. Het is met andere woorden nog niet duidelijk of er tegen de zomer weer genoeg water in de ondergrond zal zitten.

De huidige lage waterstand zorgt momenteel voor weinig problemen, aangezien zowel natuur, landbouw als mens in de winter minder water verbruiken dan in de zomer. Maar alvorens het opnieuw warm wordt, wordt het grondwater best nog aangevuld.

De huidige waterstand in Vlaanderen Foto: DOV