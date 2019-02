Tessa Wullaert scoort voor Manchester City, maar Citizens kunnen topper tegen Chelsea toch niet winnen

In het vrouwenvoetbal leverde het openingsdoelpunt van Tessa Wullaert in de kraker tegen Chelsea slechts een punt op voor Manchester City. De Red Flame veroverde het leer op de helft van de Blues, dribbelde op en werkte genadeloos af. De Citizens gaven wel nog een 2-0 voorsprong uit handen in de tweede helft: de eindstand was 2-2.

Na 15 speeldagen voeren Wullaert en co. de stand aan met 35 punten, dat zijn er twee meer dan eerste achtervolger Arsenal. Chelsea is derde met 29 punten. Zondag staat om 17u00 dezelfde topaffiche op het programma bij de mannen in de Premier League.