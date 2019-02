De Backer wil samen met pleziervaarders afval in Noordzee terugdringen

“Het engagement van de pleziervaarders is een belangrijke stap om het zwerfvuil op stranden en plastic in onze Noordzee terug te dringen.” Dat heeft minister van de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) zondag gezegd op een conferentie over marien zwerfvuil tijdens de Belgian Boat Show in Gent.

Wereldwijd belandt er elk jaar gemiddeld 8 miljoen ton plastic afval in zee. De Belgian Boat Show in Flanders Expo Gent staat daarom in het teken van het milieu en de bescherming van onze Noordzee. De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid organiseerde een conferentie over marien zwerfvuil, omdat de wet “marien milieu”, die de Noordzee en haar bewoners moet beschermen, 20 jaar bestaat.

Minister van de Noordzee De Backer kondigde aan dat hij gaat samenwerken met de Belgische pleziervaarders. “Het is een kleine daad met een groot resultaat. Het is niet langer verantwoord om plastic maar enkele seconden te gebruiken, terwijl het een eeuwigheid duurt om die af te breken. Bovendien brengen marien afval en plastic schade toe aan de fauna en flora en kunnen zij ook het ecosysteem aantasten. Dieren kunnen erin stikken of verstrengeld raken. We moeten vermijden dat ons strand een vuilbak wordt en onze Noordzee een vuilnisbelt”, zei De Backer, die eerder al een engagementsverklaring sloot met de strandclubs aan de Noordzee.

De pleziervaarders engageren zich bijvoorbeeld om geen afval, toiletwater of sigarettenpeuken in zee te lozen. In ruil krijgen ze een blauwe vlag van “duurzame booteigenaar” die ze aan hun boot kunnen monteren. De Backer hoopt tienduizenden pleziervaarders te bereiken.