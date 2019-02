Zaakvoerder nadat dieven 1.000 kilo koper stelen van dak diepvriesbedrijf: “Ze moeten het hier kennen”

Ardooie - Koperdieven lijken alsmaar driester te werk te gaan om buit te maken. Na diefstallen langs spoorwegen en inbraken bij schroothandelaars sloegen ze afgelopen weekend toe op het dak van diepvriesgroentebedrijf d'Arta. “Ze hebben een kilometer kabel meegenomen.”

Pieter De Backere, bedrijfsleider van het bekende diepvriesgroentebedrijf in Ardooie, kon zaterdagavond zijn ogen niet geloven. Op het dak van het bedrijf zag hij dat er drie dikke elektriciteitskabels waren beschadigd. “Ze waren doorgeknipt en in totaal bleek anderhalve tot twee kilometer kabels beschadigd.”

Een productieverantwoordelijke van d'Arta had zaterdagavond rond 20.45 uur een melding gekregen dat er een storing was in een technisch lokaal. Toen hij een kijkje ging nemen, zag hij dat er geen elektriciteit meer was. “Maar de voeding aan de andere kant van het bedrijf lag aan. Er was niets in beveiliging gegaan”, zegt De Backere.

Met een zaklamp ging de technicus kijken op het dak en daar trof hij de ravage aan. Na een rondgang zag hij dat er bijna een kilometer aan elektriciteitskabel was verdwenen. “Dat komt overeen met ongeveer 1.000 kilogram koper”, zegt De Backere. “Door de kabels in stukken van 50 meter te knippen, konden ze hun buit naar beneden gooien. Ze waren op het dak geraakt via de brandladders.”

Kleine buit, grote kosten

De zaakvoerder schat dat de dieven het koper aan ongeveer 3 euro per kilogram kunnen verkopen. Een buit van ongeveer 3.000 euro dus, maar voor het bedrijf is de schade veel groter. “Die zal al snel 15.000 euro bedragen. Er zal een paar man een aantal dagen in de weer zijn om nieuwe kabels te leggen.”

De Backere vermoedt dat de daders minstens met drie waren. Dat kon hij zien aan de voetsporen op het dak. Hij gaat ervan uit dat het om mensen gaat die het bedrijf kennen. “Ik verdenk niemand van onze werknemers, maar er zijn hier al veel aannemers aan de slag geweest. Het moet haast iemand zijn die hier ooit is geweest.”

Voor de productiviteit van het bedrijf heeft de diefstal weinig gevolgen. De kabels zorgden voor de koeling van een diepvrieshal, maar d'Arta heeft vijftien zulke zalen. “Mocht dit zijn gebeurd tijdens de zomermaanden, dan zou ik me meer zorgen maken, maar nu zal het geen probleem zijn om de getroffen zaal op een temperatuur van -20 graden te houden”, denkt de zaakvoerder.