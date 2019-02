Mohamed Salah verrast met nieuwe looks: “Nu geloof ik dat je inderdaad 26 jaar bent”

Mohamed Salah is één van die voetballers die je door zijn uiterlijk onmiddellijk herkent. De Egyptische ster van Liverpool is immers gekend om zijn warrige krullenbol en bijhorende baard. Daarom zorgde de rechtsbuiten voor een schok toen hij zondagochtend een foto plaatste op zijn Instagrampagina… waarop hij zonder zijn iconische baard te zien is. Teamgenoot Dejan Lovren zag er alvast de humor van in. “Nu geloof ik dat je inderdaad 26 jaar bent”, schreef de Kroaat lachend.