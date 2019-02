Franse minister niet afgeschrikt door protest van ‘gele hesjes’: “We zetten de hervormingen gewoon voort”

Zelfs na drie maanden van manifestaties door de ‘gele hesjes’ zet de Franse regering zijn aangekondigde sociale hervormingen gewoon voort. Dat heeft de Franse minister van Economie, Bruno Le Maire, zondag tijdens een economisch forum in Dubai gezegd.

Maire benadrukte dat president Emmanuel Macron tijdens zijn campagne in 2017 een grondige hervorming van het Franse economische model heeft beloofd. “Wij gaan door met die hervorming omdat ze al resultaten oplevert. Zo blijft de economische groei overeind ondanks de Europese en internationale onzekerheden”, aldus Le Maire.

De Franse minister van Economie vindt dat zijn land moet doorgaan met de engagementen en de beloftes van president Macron, “maar tegelijk moeten we aandacht besteden aan de mensen die zich gemarginaliseerd voelen”.

Op de vraag of de manifestaties van de gele hesjes geen schade berokkenen aan het beeld dat de buitenwereld heeft van Frankrijk, antwoordde Le Maire: “Het beeld van Frankrijk blijft intact. Maar ik moet ook eerlijk zijn: veel politici en investeerders stellen zich vragen bij de situatie.”

In diverse steden kwamen zaterdag voor de dertiende keer op rij 51.000 manifestanten op straat om te protesteren tegen het sociaal beleid van de regering-Macron. De grote Franse steden lieten zondag weten dat ze dringend een vergadering willen met de Franse regering om te bestuderen of ze een schadevergoeding kunnen krijgen na dertien weken van protesten van de “gele hesjes”. Die manifestaties gingen vaak gepaard met incidenten en rellen en dat heeft veel schade berokkend in de steden.