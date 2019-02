Nieuwe grasmat van Anderlecht ligt er nog maar twee weken maar doet nu al pijn aan de ogen

In Brugge klagen ze over de barslechte grasmat in het Jan Breydelstadion maar het veld in het Constant Vanden Stockstadion zag er tegen Zulte Waregem niet veel beter uit. Dat is opvallend, want amper twee weken geleden werd er bij Anderlecht nog een nieuwe grasmat gelegd...

Het probleem van Anderlecht is dat die nieuwe grasmat geen tijd kreeg om zich te “zetten” maar juist werd geteisterd door Belgisch (nat) winterweer. Bovendien heeft het drainagesysteem zijn beste tijd gehad. Anderlecht was één van de eerste ploegen in België die veldverwarming en een drainagesysteem installeerde maar dat is nu een tiental jaar oud en stilaan versleten. Het systeem voert niet genoeg water af, waardoor het overtollige water de graswortels doet rotten en de zoden loskomen. Om het probleem definitief te verhelpen, moet paars-wit investeren in een nieuw drainagesysteem en een nieuwe veldverwarming. Alleen is dat een investering van minstens 500.000 euro en is het een klus die niet snel geklaard is. Daarom kan dat pas volgende zomer.