Amerikaanse kunstschilder Robert Ryman overleden

De Amerikaanse minimalistische kunstschilder Robert Ryman is vrijdag thuis in New York overleden. Pace Gallery, die hem jarenlang vertegenwoordigde, heeft berichtgeving in de New York Times bevestigd. Hij werd 88 jaar.

Ryman werd geboren in Nashville (Tennessee) en was eigenlijk jazzmuzikant. Via het Museum of Modern Art (MoMA), waar hij als opzichter werkte, kwam hij in contact met kunst. Beïnvloed door schilders als Henri Matisse, Mark Rothko en Piet Mondrian experimenteerde hij vanaf het midden van de jaren 50 zelf als schilder.

Hij gebruikte bijna alleen witte tinten en verwerkte die heel grondig. Zijn werk werkte daardoor bijna driedimensionaal en leek meer op objecten en niet als vlakke beelden. De creaties van Ryman werd in meer dan honderd solotentoonstellingen in twaalf landen geëxposeerd.