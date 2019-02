Dementerende vrouw (73) leeft week samen met lichaam van overleden echtgenoot (76)

Jabbeke - Een 73-jarige dementerende vrouw uit Jabbeke heeft een week lang met het lichaam van haar overleden echtgenoot (76) samengeleefd. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Het kinderloze echtpaar uit de Zerkegemstraat in Jabbeke leidde naar verluidt een teruggetrokken leven. De 76-jarige P. C. zorgde voor zijn dementerende echtgenote L. D. (73), tot hij zes dagen geleden een natuurlijke dood stierf. De buren sloegen alarm toen de rolluiken beneden bleven en de brievenbus van het koppel niet meer geleegd werd. Toen ze zaterdag aanbelden bij het koppel, deed de vrouw open. Zij vermeldde na enig aandringen dat haar man al zes dagen overleden was.

De dienst slachtofferhulp van de lokale politie kwam ter plaatse. De vrouw wordt nu opgevangen in een rusthuis.