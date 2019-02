Nieuwelingen zoals het nieuwe veld: onze chef voetbal Ludo Vandewalle kritisch voor de wintertransfers van Anderlecht

Is er nog iemand in Anderlecht die over de titel durft te spreken? Onverbeterlijke optimisten als voorzitter Marc Coucke en algemeen directeur Michaël Verschuren deden het twee weken geleden nog. Als je thuis niet kan winnen van Zulte Waregem, voor de wedstrijd 13de in de stand, dan moet Anderlecht vooral vrezen voor het doemscenario dat het Play-off 1 niet haalt.