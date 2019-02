SPELERSBEOORDELINGEN. Voorin enkel vijfjes bij Anderlecht, Sven Kums enige op niveau

Anderlecht is zondag op de 25e speeldag in de Jupiler Pro League in het Constant Vanden Stockstadion niet verder geraakt dan een doelpuntenloos gelijkspel tegen Zulte Waregem. Dat paars-wit niet kon scoren, is niet onlogisch met enkel vijfjes voorin in onze spelersbeoordeling, alleen Yari Verschaeren hield nog stand maar Sven Kums was eigenlijk enige op niveau.