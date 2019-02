Heel subtiel: scheidsrechter haalt grapje uit met Sergio Agüero na recordbrekende hattrick

Sergio Agüero was zondag de man van de match bij Manchester City. De regerende landskampioen van Engeland hakte Chelsea in de pan met 6-0, Agüero tekende voor drie doelpunten. Bovendien evenaarde hij het hattrickrecord van Alan Shearer. Een zeer mooie wedstrijd dus voor de Argentijn, en dankzij die hattrick mocht hij ook de wedstrijdbal in ontvangst nemen. Alleen kon hij die niet onmiddellijk krijgen: scheidsrechter Mike Dean had immers zin in een grapje...