Bevroren kat begraven in sneeuw komt “wonderbaarlijk terug tot leven”

Een volledig ondergesneeuwde kat die “bevroren en levenloos” werd teruggevonden in het noorden van de Verenigde Staten, heeft haar beproeving onverwacht alsnog overleefd.

Fluffy werd vorige week levenloos teruggevonden in de stad Kalisepell, in de noordelijke staat Montana, waar de temperatuur tot 13 graden onder nul was gezakt. De stijfbevroren kat was bedolven door sneeuw, maar toch brachten haar eigenaars haar naar een nabijgelegen dierenkliniek. De lichaamstemperatuur van de kat was zo laag dat de dierenartsen ze zelfs niet konden meten, maar na een paar uur onder blazende haardrogers en warme dekens werd Fluffy plots toch wakker.

De dierenkliniek plaatste de foto’s van het verbazingwekkende herstel van Fluffy op sociale media, waar ze een regelrechte hit werden. “Geweldig succes, het overlevingsverhaal van de week”, stond erbij te lezen.

Met een haardroger werd de kat weer tot leven gewekt. Foto: Animal Clinic of Kalispell