Sinds zijn vijfde is hij bezeten van carnaval, nu is Joanicq I (20) jongste prins carnaval ooit

Maldegem - In centrumcafé Havana Lounge stelde de Raad Van Elf prins carnaval 2019 voor. Dit jaar valt de eer te beurt aan de twintigjarige Joanicq Caboor, een carnavalist in hart en nieren, die als kind ook al jeugdkeizer was.

“Toen ik een jaar of vijf was, reed ik mee in de reclamestoet. Al op jonge leeftijd was ik dus een groot fan van carnaval”, zegt prins Joanicq I. “In 2009 was ik jeugdprins, in 2010 jeugdkoning en in 2011 jeugdkeizer. Telkens zorgde ik tijdens de verkiezingsshow voor een originele act. Zo bracht ik mijn versie van Firmin Crets en Sylvain Van Genechten. In 2011 schreef ik zelfs een liedje dat opgenomen werd in een studio.”

Carnaval blijft voor Maldegem één van de grootste evenementen van het jaar. “Op topedities lokt de kinderstoet vijf tot zesduizend toeschouwers en de avondstoet achtduizend toeschouwers”, zegt de voorzitter van de Raad van Elf, Kris Wille.

“Dit jaar voeren we wel enkele kleine veranderingen door. Zo zal op zondagnamiddag eerst de reclamestoet uitrijden en daarna de kinderstoet. Op vrijdag zal ‘Carnaval On Ice’ meteen na school starten. Vroeger zat daar wat tijd tussen. Alle kinderen die verkleed zijn, mogen gratis schaatsen.”

Dit jaar vindt carnaval Maldegem plaats in het weekend van 1, 2 en 3 maart. Op zondag rijdt de reclamestoet uit om 15.30 uur, de kinderstoet begint om 16 uur en de avondstoet gaat uit om 19.30 uur.

www.carnavalmaldegem.be